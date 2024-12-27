في الصدارة.. الأهلي يفوز على الطيران بـ 8 أهداف نظيفة بدوري الكرة النسائية

انتهت المباراة التي تجمع بين فريق الكرة النسائية للنادي الاهلي ونظيره فريق الطيران ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري، على ملعب الأهلي بالتجمع .

استطاع الاهلي أن يحقق فوز ساحق ب ٨أهداف نظيفة ، احرز الأهداف كلا من “ أشرقت عادل - حبيبة عمر - ميا دردان - نادين غازي - منه طارق - لولو نصر”

ليخطف الاهلي ثلاث نقاط جديدة ويواصل تصدره لقمة ترتيب جدول الدوري ويصبح رصيد نقاطه 36 نقطة .

ودخل النادي الأهلى المباراة متصدر لترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 33 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 11 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار.

حقق الأهلي سلسلة انتصارات متتالية منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري، بدأها بالفوز على الزمالك في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت واتحاد بسيون مرورا بالفوز على الاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز والبنك قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار ، لينجح بعدها في خطف نقاط بالم هيلز .

الجهاز الفني للأهلي :

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

وشهدت الجولة اليوم، 6 مواجهات قوية أهمها مواجهة الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

تشكيل الأهلي للكرة النسائية :‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كرد وثريا أشرف.

خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ومريم عفيفي وأشرقت عادل وجنى محمود وأمل ناصر ونور إدريس وحبيبة عمر وشهد هشام وهاجر ماجد.