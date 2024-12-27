ads
الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الزمالك على هامش المران

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.
وتولى شيخ بوزيان قيادة هذه الفقرة، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة بحانب فقرة بالكرة، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مران الزمالك الزمالك تدريبات الزمالك