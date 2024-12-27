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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اللواء عبد العزيز قطاطو رئيسًا لمركز ومدينة كوم حمادة في البحيرة

اللواء عبد العزيز
اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة
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أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قرارًا بتكليف عدد من القيادات الجديدة في بعض المراكز والمدن، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين من خلال تجديد الدماء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، في إطار سعيها لتطوير الأداء المحلي وتعزيز كفاءة القيادات التنفيذية.

وتضمت تكليف اللواء عبد العزيز قطاطو رئيساً لمركز ومدينة كوم حمادة، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة على الابتكار والإبداع داخل الجهاز الإداري، بالإضافة إلى تحسين الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المحلية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه التغييرات جزء من رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتوفير بيئة عمل أكثر فاعلية، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء لضمان تحقيق التميز المؤسسي في جميع القطاعات.

ومن الجدير بالذكر ان مدينة كوم حمادة تتميز  بموقع استراتيجي ومساحة كبيرة تبلغ 904.5 كم²، كما يتحاوز عدد سكانها 600 ألف نسمة.

المدينة تشتهر بنشاطها الزراعي، حيث تحتوي على العديد من المزارع المتنوعة، خاصة في مجالي الأرز والقمح. كما أن موقع المدينة على طريق القاهرة-الإسكندرية الزراعي وقربها من الطريق الصحراوي يعزز من دورها التجاري، بالإضافة إلى تواجد عدد من المصانع في مختلف الصناعات التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

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