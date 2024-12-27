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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد السيد يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

محمد السيد
محمد السيد
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خاض محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.
وكان اللاعب  تعرض لإصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية، خلال تواجده مع منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا.
ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز محمد السيد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

محمد السيد الزمالك مران الزمالك محمد السيد يخوض تدريبات تأهيلية الاتحاد السكندري