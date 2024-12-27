اللواء محمد سالم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية في البحيرة

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حركة تغييرات موسعة شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن، بهدف تعزيز الكفاءات وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المحلي، وتعزيز كفاءة القيادات لتكون قادرة على مواجهة التحديات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

واعتمدت الدكتورة جاكلين عازر ، تكليف اللواء محمد سالم رئيسًا لمركز ومدينة الرحمانية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه التغييرات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأداء المحلي، مشددة على المتابعة المستمرة لمستويات الأداء المؤسسي بكافة القطاعات.

من الجدير بالذكر أن مدينة الرحمانية تتميز بموقعها الجغرافي المتميز؛ حيث تقع على ضفاف نهر النيل، هذا الموقع جعل من الرحمانية مركزًا زراعيًا وتجاريًا وتاريخيًا مهمًا.

وتتمتع مدينة الرحمانية بتاريخ عريق حيث يعود تاريخها إلى العصر الفرعوني.

كما تشتهر مدينة الرحمانية بنشاطها الزراعي حيث تضم العديد من المزارع، وخاصة مزارع الأرز والقمح؛ كما تلعب التجارة دورًا مهمًا في اقتصاد المدينة، كما تضم المدينة العديد من المعالم التاريخية مثل قبر العالم العربي "ابن النفيس" مكتشف الدورة الدموية الصغرى، ومسجد سيدي عبد العزيز أبو المجد بقرية المجد.