أمانة العاصمة بالحرية المصري تعقد ندوة بعنوان "الوعي الوطني.. قضية هامة"

نظمت أمانة العاصمة بحزب الحرية المصري، برئاسة جلال الزغاط، عضو الهيئة العليا وأمين العاصمة بالحزب، ندوة ثقاقية بعنوان "الوعي الوطني .. قضية هامة "، وذلك بحضور، الدكتور عبدالعزيز السيد، مدير تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور محمد أمين، الباحث فى الانثروبولوجيا الثقافية، والشاعر والأديب محمد الشرقاوى، والشاعر والكاتب محمد أبو شادى.

وتحدث جلال الزغاط، عن الوعي مؤكدا هو حالة الإدراك أو الوعي بالذات والبيئة المحيطة، وهو مصطلح يُستخدم لوصف القدرة على الشعور والإدراك والمعرفة بالذات والآخرين والأحداث، مضيفا أن الوعي الوطني هو مصطلح يشير إلى الشعور بالانتماء والولاء للوطن والهوية القومية من جوانب رئيسية تشمل، الشعور بالانتماء للأرض والشعب، والهوية القومية "الثقافية والتاريخية للوطن"، والولاء بالدفاع عن مصالح الوطن، والمواطنة من ناحية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والدولة.

وأكد جلال الزغاط عضو الهيئة العليا امين عام العاصمة، على ضرورة أن يصل مضمون هذا الحوار والخاص بتنمية الوعى الوطنى بما يحاك لبلدنا وأساليب مواجهة ما يتم إعداده ضد بلدنا إلى كل مواطن مصرى.

واستعرض الدكتور عبد العزيز السيد، أسباب الفرقة فى سوريا بين أهلها وبعضهم البعض ودور دول الجوار والدول الكبرى ومصالحهم المتشابكة داخل دولة سوريا العربية والدور الاسرائيلى الأمريكى فى هذا الصراع والموقف المصرى من الصراع والمحاذير التى اتخذتها مصر فى هذا الاتجاه مؤكدا على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطن المصرى فى هذه المرحلة.

ألقي الشاعر والاديب محمد الشرقاوى قصيدة وطنية فى حب مصر باللغة الفصحى بعنوان "سمراء"، قلْ للمدائنِ في العصورِ الزاهرةْ

نبعُ الحضارةِ مِن ضِفافِ القاهرةْ

فَيضٌ سعى في الأرضِ يرسمُ بَسمَةً

فوق الشفاهِ بسنبلاتٍ نادرةْْ.

فيما أوضح محمد امين عبدالصمد، دور الثقافة من عصور التاريخ السابقة فى تشكيل الهوية الوطنية والقومية للشعوب وما فعلته الثقافة فى الهوية الوطنية والقومية للشعب المصرى منذ فجر التاريخ والتى كانت حائط الصد أمام كل الغزوات التى جائت إلى مصر والتى لم تستطيع أن تغير من عادات وتقاليد وثقافات وبيئة الشعب المصر المنتصر فى النهاية على كل اللذين حاولوا استعماره ثقافيا لأن الثقافة المصرية والتى أكدتها الهوية الوطنية والقومية للإنسان المصرى والتى أصبحت عقيدة بالنسبة للمصريين من حيث ارتباطها القوى بين قياداتها وجيشها وشعبها حيث أصبحت الثقافة هى الإنسان والانسان هو الثقافة.

وأكد أن الموروث الثقافى للشعب المصرى هو الدرع الواقى ضد أى محاولات للتدخل بين القيادة والجيش والشعب المصرى وستبوء كل هذه المحاولات بالفشل طالما ظل هذا الشعب متمسكا بهويته الوطنية والقومية ضد أى افكار تتعارض وموروثه الثقافى المتأصل فيه؟

كما ألقي الشاعر والكاتب محمد أبو شادى، قصيدة بعنوان "انتباه" ومنها

إنت مين يلي جا ي تهت مصر

إنت واهم وألاجاي من أي عصر

إنتبـــــــــــاه .. إنتبــــــــــاه

جاء ذلك بحضور المهندس وائل يحيى امين المهنيين بأمانة المقطم، والدكتور حسين مسلم امين قسم عين شمس، وسيد الشاعر امين شئون العضوية بالعاصمة، واللواء رفعت الضرغامى، والروائى والفنان التشكيلى السعودى الجنسية محمد المهدى، والشاعر متولى حجازى، وكذلك بحضور احمد كمال امين مساعد العاصمة، والدكتوره زينب الجندى رئيس لجنة التنمية البشرية بالعاصمة، والدكتوره هبه بدران امينة المرأة بالعاصمة، والدكتور أيمن شبايك رئيس لجنة الصحة بالعاصمة، وفوز تاج الدين رئيس لجنة الثقافة والفنون بالعاصمة، وعبدالرازق ابراهيم أمين شباب العاصمة، وخلود ابوالسعود مساعد امين الإعلام بالعاصمة، وأمناء الأقسام وهيئات مكاتبهم.