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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب لعب الأطفال.. النقض تنقذ متهما من الإعدام وتأييد المؤبد لآخرين بتهمة قتل سيدة بقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "ع.ا.ح" والنيابة العامة شكلًا، وفي الموضوع بالغاء حكم الاعدام الصادر بحقه واستبداله بالسجن المؤبد، عما اسند إليه من اتهام مع اثنين آخرين لارتكاب جريمة قتل سيدة  والشروع في قتل آخرين خلال مشاجرة بمحافظة قنا، و أيدت محكمة النقض حكم المؤبد الصادر بحق المتهمين الاخرين بعد رفض الطعون لتصبح الاحكام نهائية باته.

 

تفاصيل القضية

عندما قضت محكمة جنايات قنا باجماع الآراء بمعاقبة المتهم "ع.ا.ح" بالإعدام شنقًا ومعاقبة متهمين اثنين اخرين بالسجن المؤبد وبراءة متهم اخر فتقدم دفاع المتهمين بالطعن على هذه الأحكام امام محكمة النقض و بنظر الطعون اصدرت قرارها المتقدم.

اسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية تهمة قتل "س.م.س"ربة منزل والشروع في قتل اخرين باستخدام بندقيتين آليتين، كما أتلفا أموالا ثابتة للمسكن المملوك لهم.

وكشفت التحريات إلى وجود خلافات قديمة بين عائلتي المجني عليهم والمتهمين بسبب لعب الأطفال كونهم جيران، وتم الصلح فيها من قبل الأقارب، ثم نشبت مرة أخرى خلال عزاء بالأسلحة النارية، و أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة أخرى.

أحكام نهائية اثنين اخرين الأحكام أمام محكمة النقض السجن الموبد الشروع في قتل