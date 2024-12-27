علاء صلاح رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو في البحيرة

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قرارًا بتكليف علاء صلاح رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، في إطار الجهود المبذولة للإستفادة القصوى من كافة الطاقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية ضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الاستثمارية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وقرية بهدف دفع عجله التنمية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما شددت على خدمة المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لهم والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم مع استمرار المتابعة والتقييم للقيادات المحلية لضمان تقديم أفضل أداء لتحقيق رضا المواطنين.

وتجدر الإشارة أن إدكو تشتهر بثروتها السمكية الوفيرة وبأراضيها الخصبة التي تزرع بها المحاصيل المتنوعة مما يجعلها مركزًا اقتصاديًا واعدًا، كما تتميز بمشروع جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع والذي يعد أحد المشروعات القومية التي ستحقق طفرة إقتصادية وتنموية فى مجال صيد الأسماك وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للشباب.

