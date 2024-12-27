أحمد العوضي يشارك جمهوره مسابقة جديدة "مفيش أسهل من كده"

أعلن الفنان أحمد العوضي عن مسابقة جديدة لجمهوره، خاصة بعمله الجديد في دراما رمضان المقبل.

مسابقة الفنان أحمد العوضي

ونشر الفنان أحمد العوضي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور بالمسابقة الجديدة لجمهوره.

منشور الفنان أحمد العوضي

وجاء منشور الفنان أحمد العوضي "سؤال المسابقة.. نفس السؤال اللي فات، اسم مسلسلي في رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله؟ مفيش أسهل من كده، 40 أخ وأخت هيفوزو معايا وهلم الورق كمان اربع ايام شارك السؤال مع اخواتك".

انهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، بالإجابة على مسابقة الفنان أحمد العوضي.

يستعد الفنان أحمد العوضي المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فهد البطل"، بطولة أحمد العوضي، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، لوسي، صفاء الطوخي، أحمد عبدالعزيز، حجاج عبدالعظيم، عصام السقا، كارولين عزمي، والإخراج محمد عبد السلام.

يشار إلى أن الفنان أحمد العوضي إعتاد على مشاركة جمهوره بمسابقة مع كل عمل جديد له، ويوزع الجوائز وسط حضور الفائزين والتقاط الصور التذكاريه معهم.