عمر لبيب رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير في البحيرة

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حركة تغييرات شاملة لرؤساء المدن والمراكز، تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في خدمة المجتمع، وتأتي هذه التغييرات استجابة للمرحلة الحالية، بما يعزز قدرة المحافظة على دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة.

وضمت الحركة تكليف، عمر لبيب رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو المطامير، وذلك بهدف إعادة هيكلة الأداء الإداري وتعزيز التنمية المحلية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه الحركة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التميز في القيادة المحلية، ودعم الابتكار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مع التركيز على تطبيق معايير الشفافية والمساءلة التي تلبي تطلعات المواطنين وتواكب احتياجاتهم المتجددة.

ومن الجدير بالذكر أن مدينة أبو المطامير هي إحدى المدن التابعة لمحافظة البحيرة في مصر، وتبلغ مساحتها حوالي 1,202.7 كم²، وهي تعتبر واحدة من أكبر مدن المحافظة من حيث المساحة بعد وادي النطرون، وتتميز بموقعها الجغرافي الذي يجعلها منطقة هامة للزراعة والتجارة.

كما تعتبر من المناطق الرائدة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة، والموالح، إضافة إلى زراعة الخضروات، وتتميز بمشروعاتها عن الري الحديث، ما يعزز من قدرتها على توفير المحاصيل الزراعية على مدار العام، وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمحافظة.