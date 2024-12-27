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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط أكثر من طن ونصف مخلل و إعدام ما يزيد عن 200 كيلو بالدقهلية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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ترأس الدكتور  تامر الطنبولى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بقرية الديرس التابعة لمركز ومدينة أجا  للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنيين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتشديد الرقابة على منافذ الاغذية استعداداً لاحتفالات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

ورافق وكيل الطب الوقائى فى الحملة  الدكتورة  لبني عابد مدير ادارة الاغذية والدكتورة هالة السعيد مدير إدارة أجا  وفريق أغذية الإدارة.


وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى  أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من طن ونصف مخلل مشكل و إعدام مايزيد عن  200كيلو لتغير الخواص كما تم سحب عينات من الباقي وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات وإخطار مجلس المدينة لإغلاق المكان.

فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد استمرار الحملات المكثفة  على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة  ضمن الخطة الموضوعة  وذلك للاطمئنان لسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم.

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