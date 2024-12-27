الزمالك يكشف عن قميصه الجديد.. صور

كشف نادى الزمالك قميصه الجديد الذى من المفترض ان يخوض به الموسم الجديد لفرق ميت عقبة 2024- 2025.

وشارك فى تقديم القميص، على الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، كل من لاعبي فريق القدم واليد والطائرة والسلة وفريق كرة القدم سيدات.

وظهر كل من، أحمد الأحمر لاعب فريق اليد، ونورا عزومي لاعب كرة القدم سيدات فى صور تقديم القميص الجديد، و من لاعب فريق الكرة، عمر جابر وأحمد حمدي وحسام عبد المجيد وآخرون.

القميص يأتي برعاية شركة zat القطرية وربما يظهر مع فريق كرة القدم خلال مباراة الاتحاد السكندري القادمة في الدوري بعد غد الأحد.