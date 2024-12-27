أحمد فرغلى رئيسًا لمركز ومدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 03:57 م

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكليف أحمد فرغلى رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ضمن حركة تغييرات موسعة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتحسين جودة الخدمات، جاء هذا القرار ضمن رؤية المحافظة الرامية إلى تحقيق تحول نوعي في إدارة المراكز والمدن، عبر تمكين قيادات تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض بمستوى الأداء الحكومي، بما يعزز التنمية المستدامة ويدفع عجلة التطوير في كافة المجالات.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

واكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تواصل خطواتها نحو تطوير منظومة العمل المحلي من خلال إجراء تغييرات جوهرية تستهدف تعزيز الأداء الإداري ودعم القيادات القادرة على تلبية تطلعات المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة

وتُعد مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة وأحد أهم مراكزها الثقافية والتاريخية، وتمتد جذورها إلى الحضارة المصرية القديمة وعرفت دمنهور في النصوص المصرية القديمة باسم «دي من حور أي مدينة الإله حور أو حورس.

وتتميز المدينة بكونها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا بارزًا، إذ تضم معالم شهيرة مثل مسجد التوبة ومكتبة مصر العامة وقصر ثقافة دمنهور ودار اوبرا دمنهور.

كما أن موقعها الاستراتيجي يجعلها نقطة ربط بين مختلف محافظات الجمهورية، مما يمنحها أهمية استثنائية.