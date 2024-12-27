"التخطيط القومي" يختتم الدبلوم المهني للعاملين بهيئة قصور الثقافة

اختتم معهد التخطيط القومي الدبلوم المهني "إعداد القادة الثقافيين" لـ 27 متدرباً من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي أقيم خلال الفترة من 1إلى 23 ديسمبر 2024، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

وذلك بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد عاشور المشرف العلمي للدبلوم.

وفى البداية استعرض الدكتور أحمد عاشور، التقييم النهائي لدبلوم إعداد القادة الثقافيين، لضمان جودة المخرجات والتأكد من تحقق النتائج وفق المتوقع وتحديد أثر التدريب على المشاركين.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين أن الدبلوم استهدف تعريف المشاركين بمفاهيم التفكير والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي وأدواتهم، مع تحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم، وكذلك إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطوير المؤسسي باستخدام المناهج العلمية، فضلاً عن إدراك أهمية دور القائد في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي وادارة التغيير.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، وتضمن عدة محاور، تناولت مفهوم التفكير الاستراتيجي وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة، ومفهوم ومستويات وأدوات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، فضلاً عن دور القيادة الفعالة في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

وفى السياق ذاته أعربت الدكتورة منال علام، عن اعتزازها بالتعاون المثمر والبناء بين المعهد والهيئة العامة لقصور الثقافة، في تنفيذ دبلوم أعداد القادة الثقافيين، لافتًة إلى أن الدبلوم يهدف إلى تمكين الكوادر الثقافية من اكتساب مهارات قيادية متقدمة لتطوير فرق العمل، وتحقيق أداء أكثر كفاءة في المؤسسات الثقافية.

وفي الختام قام الحضور بتسليم الشهادات للمتدربين الذين اجتازوا الدبلوم، والتقاط صور تذكارية معهم.