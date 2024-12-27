بالفيديو والصور.. عبد المطلب عمارة أول محافظ يزور دير الفاخوري بمدينة إسنا

زار المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، دير الأنبا متأؤوس الفاخوري بقرية توماس وعافية 3 ، تلبية لدعوة القائمين على الدير، حيث كان في استقباله الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والآباء الرهبان بالدير الذين رحبوا بزيارة المحافظ معربين عن سعادتهم بزيارته، باعتباره أول محافظ يقوم بزيارة الدير.

محافظ الأقصر

وقام محافظ الأقصر ومرافقوه بجولة داخل الدير، حيث زار الحصن الأثري ومبني الدير القديم الذي يرجع تاريخ إنشاؤه إلى القرن الرابع الميلادي.

محافظ الأقصر يستعرض مطالب دير الفاخوري بإسنا

وناقش المحافظ مع مسؤولي الدير وعدد من الأهالي أهم مطالبهم والتي تمثلت في تمهيد الطريق المؤدي إليه، واستكمال أعمال المرافق من صرف صحي وغاز، وتطوير البنية التحتية، وتطوير وتشغيل الوحدة الصحية علي مدار اليوم.

ووجه المحافظ بعرض الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية توماس وعافية 3 وجميع قري اسنا مكلفاً بدراسة استكمال المشروع في القرية كما وجه رئيس مدينة إسنا بتمهيد الطريق وتجديده واعداد دراسة لتهيئة الطريق الصحراوي والزراعي المؤدي للدير.

رهبان دير الفاخوري يدعون محافظ الأقصر لزيارته

كان محافظ الأقصر، قد استقبل الأسبوع الماضي كلا من القمص هدرا، والقمص أنطونيوس، والقمص بولا، والقمص شنودة من رهبان دير الأنبا متاؤوس الفاخوري بقرية توماس 3 بمركز إسنا حيث وجهوا له الدعوة لزيارة الدير وهو ما استجاب له المحافظ حيث قام بزيارة الدير وعقد اجتماع مع قيادات الدير والأهالي.

رافق المحافظ في زيارته، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالمحافظة.

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