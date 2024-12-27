اللواء محسن الجندي رئيسًا لمدينة المحمودية في البحيرة

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حركة تغييرات موسعة شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن، بهدف تعزيز الكفاءات وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المحلي، وتعزيز كفاءة القيادات لتكون قادرة على مواجهة التحديات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الجندي رئيسًا لمدينة المحمودية

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، تكليف اللواء محسن الجندي رئيسا لمركز ومدينة المحمودية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين الإدارة المحلية؛ وتحريك القيادات لتجديد الابتكار والإبداع؛ وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه التغييرات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأداء المحلي، مشددة على أن المتابعة المستمرة لمستويات الأداء ستظل حجر الزاوية في تحقيق التميز المؤسسي بكافة القطاعات.

مدينة المحمودية أعرق مدن محافظة البحيرة

من الجدير بالذكر أن مدينة المحمودية، التي سيتولى قيادتها اللواء الجندي، تُعد من أعرق مدن المحافظة، حيث يمتد تاريخها لأكثر من قرنين من الزمان، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 300 ألف نسمة.

وقد لعبت المدينة دوراً محورياً في التاريخ المصري كأحد أهم الموانئ النهرية التجارية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ترعة المحمودية التي شيدها محمد علي باشا مطلع القرن التاسع عشر.

وتتميز المدينة بإرثها التاريخي الفريد، حيث يزينها جامع تاريخي يعود لعهد محمد علي باشا، كما تتمتع بشبكة مائية متميزة تتمثل في ترعة المحمودية وتفرعاتها، التي تُعد شريان الحياة للمنطقة بأكملها.