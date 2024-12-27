هآرتس: الجيش الإسرائيلي يدير عملية تدمير ممنهجة بغزة

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية أن عملية الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتعثر.

وأكد ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية أن نسبة استعادة حماس لذراعها العسكرية مرتفعة.

وأضاف أن ضباط بالجيش الاسرائيلي يديرون عملية تدمير ممنهجة بغزة لعرقلة أو منع الفلسطينيين من العودة للمدن المدمرة.

وقال إن استمرار الحرب بغزة يؤدي لأزمة في القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي ومئات الضباط أنهوا خدمتهم أخيرا.

وأوضح أن وحدات احتياط كثيرة بالجيش الإسرائيلي أكدت أن معدل الالتزام بأوامر التجنيد تقلص إلى 60%.