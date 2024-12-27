«السبكى»: تقديم 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية في مجمع الإسماعيلية الطبى

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية قدَّم أكثر من 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن، ما يعكس حجم الثقة التي يوليها المواطنون للمنظومة وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هذا الإنجاز يُبرز التميز في تقديم الخدمات الطبية، ويعزز مكانة المجمع كصرح طبي متكامل يقدم خدمات صحية شاملة بمعايير جودة عالمية، ما يجعله نموذجًا يُحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة.

وأوضح الدكتور السبكي، أن الخدمات الطبية المقدمة بالمجمع شملت أكثر من مليون خدمة بالعيادات الخارجية، وما يزيد على 600 ألف خدمة بالطوارئ، و80 ألف خدمة بالأقسام الداخلية للمرضى. كما تم تقديم 10 آلاف خدمة بالرعايات المركزة والأطفال، وإجراء 62 ألف عملية وجراحة متقدمة، إلى جانب توفير خدمات لـ2700 طفل بالحضانات. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتوفير خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الإسماعيلية الطبي حاصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) واللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية (JCI)، ما يضمن توافق الخدمات الصحية المقدمة مع أعلى المعايير العالمية. وأشار إلى أن المجمع يمثل نموذجًا رياديًا في تقديم خدمات طبية متكاملة وشاملة ترتقي بتجربة المرضى الصحية.

وأضاف الدكتور السبكي، أن تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة واحترافية يُعد الركيزة الأساسية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد أن هيئة الرعاية الصحية تلتزم بضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، بما يضمن تحقيق الجودة والابتكار، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وتجدر الإشارة، إلى أن محافظة الإسماعيلية تُعد ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث أُطلقت المنظومة بها في فبراير 2021، لتصبح نموذجًا متميزًا في تقديم الخدمات الصحية المتطورة.

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