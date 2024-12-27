التصريح بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة بجوار صندوق قمامة في حلوان

صرحت نيابة حلوان، بدفن جثمان سيدة متسولة، عثر عليها متوفاة بجوار إحدي صناديق القمامة، بدائرة قسم شرطة حلوان، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة سيدة متسولة، متوفاة بجوار صندوق قمامة بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان، وتشير التحريات الأولية إلي أن سبب الوفاة بسبب الطقس.

وتلقي ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، بمنطقة كفر العلو، مفاده العثور علي جثة سيدة متوفاة بجوار إحدي صناديق القمامة.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة سيدة متسولة، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.

وبالكشف الظاهري عليها بواسطة مفتش الصحة، رجح وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب انخفاض درجة الحرارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.