وزارة الصحة بغزة: احتراق مستشفى كمال عدوان بالكامل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن إحراق أقسام العمليات والجراحة والمختبر والصيانة ووحدات الإسعاف بمستشفى كمال عدوان.

وأضافت فى بيان لها، أن الحريق بدأ بالانتشار الآن إلى جميع مباني مستشفى كمال عدوان، مؤكدة توقف كافة الخدمات الطبية في محافظة شمال القطاع.

وقالت أن قوات الاحتلال تعمل على نقل المرضى بشكل إجباري وتحت تهديد السلاح إلى المستشفى الإندونيسي.

وأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ والذي يعد أكبر مستشفيات في تلك المنطقة، وكان يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال أجبر المرضى والمصابين والكوادر الطبية والطواقم الصحفية على إخلاء المستشفى بالقوة، بالتزامن مع إطلاق القذائف والرصاص تجاهه، مضيفة أن "كمال عدوان" هو الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة، ويقدم الخدمة الطبية للمواطنين، قبل أن يقوم بإحراقه، حيث أتت النيران على أقسام: العمليات والمختبر والإسعاف والطوارئ والاستقبال.