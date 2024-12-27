البابا تواضروس يهنئ البطريرك يوحنا العاشر بعيد الميلاد ويؤكد تضامنه مع كنيسة أنطاكية

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًا بالبطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد لعام 2024.

وأعرب البابا تواضروس خلال الاتصال عن تهانيه للبطريرك يوحنا بمناسبة الأعياد، مؤكداً تضامن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع كنيسة أنطاكية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا، وقد عبر البابا تواضروس عن دعمه المتواصل لشعب وأبناء كنيسة أنطاكية في هذه الأوقات الصعبة.

من جانبه، وجه البطريرك يوحنا العاشر الشكر إلى قداسة البابا تواضروس على هذه اللفتة الأخوية، ناقلاً تحيات ومحبة أبناء كنيسة أنطاكية للكنيسة القبطية، ومؤكداً على عمق الروابط الأخوية بين الكنائس الأرثوذكسية.

وجدير بالذكر، أن الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قد احتفلت بعيد الميلاد المجيد، أول أمس الأربعاء، حيث شاركت الطوائف الأقباط الكاثوليك، السريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، في الاحتفالات بهذه المناسبة.