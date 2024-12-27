تساقط الأمطار على أحياء الإسكندرية واستعدادات شركة الصرف الصحي.. صور

تشهد أحياء محافظة الإسكندرية، تساقط للأمطار العزيرة والمتوسطة في أخر جمعة 27 من شهر ديسمبر عام 2024، حيث بدأت نوة عيد الميلاد تضرب المحافظة منذ مساء أمس، بعدما تجمعت السحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، وجاءت برياح شمالية غربية تعدت سرعتها 40 كم/ ساعة.

كما حذرت قبل قليل الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، من استمرار تدفق الرياح الباردة على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس على كافة محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وشاركت صور حديثة للقمر الصناعي لتؤكد بها وجود نشاط الرياح علي معظم الأنحاء حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 :40 كم/س وتزداد سرعة هباتها تؤدي الي إثارة الأتربة و مزيد من الاحساس ببرودة الطقس، مع استمرار فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية خاصة المناطق القريبة من ساحل البحر تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، وتبقي الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا.

وجاء ذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية والتي سجلت 14 درجة مئوية، مع نسبة سقوط أمطار تخطت 70% واستمرار سقوطها حتى ساعات الليل ، ونسبة رطوبة 62%.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حالة الطوارئ تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والتي يشهد تقلبات مختلفة، واستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار.

وانتشرت سيارات رفع المياه والبدلات، مع وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة، تزامنًا مع وقف الإجازات وبدل الراحة، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وبيارات، ومحطات الرفع.