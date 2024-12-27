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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي: تكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة على محور كورسك

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/، بأن القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 

وقالت الوزارة في بيان - نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - إن وحدات من قوات مجموعة “الشمال” الروسية استهدفت تشكيلات من آليات ثقيلة، وخمسة ألوية ميكانيكية، وثلاثة ألوية هجوم جوي، ولواء بحريا، وأربعة ألوية دفاع إقليمية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيكتوروفكا، وكروغلنكوي، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ونيكولايفو-دارينو، ونيكولسكي، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشيركاسي بوريتشنوي.

واستهدف الطيران العملياتي ونيران المدفعية، أفرادا ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق غونشاروفكا، وغيفو، وكولماكوف، ولوكنيا، ومالايا لوكنيا، ومارتينوفكا، وماخنوفكا، وميرني، ونيكولايفكا، وروسكوي بوريشنوي، ويوجني، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وزورافكا، وكيانيتسا في مقاطعة سومي.
 

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