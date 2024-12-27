تعرف على أسوأ عمليات اختراق للبيانات خلال 2024

أيام قلائل ونحن علي مشارف سنه جديدة، وعلي مدى أعوام سابقة، حدثت أسوأ خروقات للبيانات وحوادث الأمان التي تمت إدارتها بشكل سيئ وتسعي كبري الشركات لتفادي تلك المشاكل والكوارث التي حدثت بالماضي ، وذلك وفقا لما أفاد به موقع" TechCrunch" .

وفيما يلى نبرز أسوء وقائع اختراقات البيانات التي حدثت بالفعل خلال عام 2024:



23andMe تلوم المستخدمين على خرق البيانات

في العام الماضي، فقدت شركة الاختبارات الجينية 23andMe، البيانات الوراثية وبيانات الأنساب لما يقرب من 7 ملايين عميل، وذلك بفضل خرق البيانات الذي شهد قيام الهاكرز باختراق آلاف الحسابات لسرقة بيانات ملايين أخرى.

وقد طرحت الشركة في وقت متأخر المصادقة متعددة العوامل، وهي ميزة أمان كان من المتوقع أن توقف اختراق الحسابات.

وعلي مدار أيام من العام الجديد، لجأت الشركة إلى تحويل اللوم عن سرقة البيانات الكبيرة إلى الضحايا، مدعية أن مستخدميها لم يؤمنوا حساباتهم بصورة كافية .

وقال المحامون الذين يمثلون عدد من مئات مستخدمي الشركة الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة بعد الاختراق إن توجيه أصابع الاتهام "غير منطقي".

أصدرت السلطات البريطانية والكندية بعد مدة قليلة عن تحقيق مشترك في خرق بيانات الشركة .

في وقت سابق من العام، قامت الشركة بتسريح 40٪ من موظفيها حيث تواجه الشركة المحاصرة مستقبلا ماليا غير مؤكد.

حيث تم خرق بيانات Change Healthcare

وتعرضت شركة Change Healthcare، لهجوم إلكتروني الشركة مما أدي إلي غلق الشبكة عامة ، مما أدى إلى انقطاعات سريعة وواسعة المدي في كل أنحاء الولايات المتحدة وتوقف جزء كبير من نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وتتولى Change المملوكة لشركة التأمين الصحي العملاقة UnitedHealth Group، الفواتير والتأمين لألاف موظفي الرعاية الصحية والممارسات الطبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومعالجة ما بين ثلث ونصف جميع معاملات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة كل عام.

وقد تعرضت الشركة لهجوم واسع من قبل الأمريكيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية أو الموافقة على إقامتهم في المستشفى، كما تأثر موظفو الرعاية الصحية الذين كانوا في حالة إفلاس نتيجة للهجوم الإلكتروني، والمشرعين الذين استجوبوا الرئيس التنفيذي للشركة بسبب الاختراق خلال جلسة استماع في الكونجرس في مايو.

ودفعت شركة Change Healthcare للهاركرز المتسللين فدية تصل الي22 مليون دولار ، والتي حذرت السلطات الفيدرالية منذ فترة طويلة من أنها تساعد مجرمي الإنترنت فقط على الاستفادة من الهجمات الإلكترونية فقط لكي تضطر إلى دفع فدية أخري لتطلب من مجموعة قرصنة أخرى حذف بياناتها المسروقة.