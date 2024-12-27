تصل إلى 18000 جنيه.. تعرف على حفلات النجوم في ليلة رأس السنة

مع اقتراب نهاية عام 2024، تستعد القاهرة لاستقبال العام الجديد 2025 بمجموعة متنوعة من الحفلات والفعاليات التي يحييها نخبة من نجوم الغناء أبرزها.

حفل محمد حماقي

يحيى النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما، الثلاثاء المقبل، الموافق 31 ديسمبر 2024 في أحد الفنادق الشهيرة المطلة على نهر النيل.

حفل نوال الزغبي ووائل جسار

في حين تحيي الفنانة نوال الزغبي حفلا مشتركا مع الفنان وائل جسار في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب حفل عفروتو وفريق مسار إجباري

حفل عفروتو وفريق مسار إجباري

يقدم مغني الراب عفروتو وفريق مسار إجباري حفلا غنائيا مميزا في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

حفل مصطفى كامل وحمو بيكا

يحيى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بمشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا، حفلا غنائيا في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حفل مدحت صالح ومحمود الليثي

ويُقام حفل يحييه الفنان مدحت صالح والمطرب الشعبي محمود الليثي في أحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل، وتتراوح أسعار التذاكر بين 8,000 و18,000 جنيه، شاملة العشاء والضريبة والمشروبات.

يرجى مراعاة أن أسعار التذاكر قد تختلف بناء على الفئة والمكان، لذا ينصح بالتواصل مع الجهات المنظمة أو الفنادق المعنية للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل حول الحجوزات والتذاكر.