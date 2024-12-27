خالد أبو الوفا: ندرس إقامة شراكة مع أندية عالمية لاكتشاف المواهب في الصعيد

قال خالد أبو الوفا رئيس نادي مركز شباب سوهاج، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، إنه بصدد إتمام الاتفاق مع شركة تسويق عالمية لابرام اتفاقية مع بعض الأندية الأوروبية الكبرى من أجل تسهيل عملية احتراف مواهب الصعيد في أوروبا خاصة أن هناك الملايين من اللاعبين الموهوبين يحتاجون إلى دعم فقط وهذا الأمر هو دور كل مسؤول في الرياضة المصرية.



واكد أبو الوفا في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الرياضية في الصعيد وهو ما دفعه إلى هذه الخطوة من أجل تحقيق رؤية الدولة في النهوض بمواهب الشباب في الصعيد وقريبا سيكون هناك أول لاعب يحترف من بوابة مركز شباب سوهاج.



الجدير بالذكر أن خالد أبو الوفا نجح خلال الفترة الماضية في احداث طفرة إنشائية كبيرة وطور ملاعب ناديه وسيطر على كافة البطولات المحلية فى قطاع الناشئين بالصعيد، وحصل علي لقب الشخصية الرياضية الأولى في الصعيد، خصوصاً بعدما حقق قاد النادي إلى الصعود لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه.