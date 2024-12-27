منظمة الصحة العالمية: ما تتعرض له مستشفيات غزة مروّع

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس اليوم الجمعة أن ما تتعرض له مستشفيات غزة أمر مروع، وما نشهده يمثل عقابا للسكان.وفقا لما نقله المركز الفلسطينى للاعلام

وأضافت أن المنظمات الصحية يجب عدم استهدافها وفقا للقانون الإنساني الدول.

وأوضحت أن المنظمة ليست جهة إنفاذ قانون، وليس بمقدورنا سوى دعم المنظومة الصحية.

كما أكدت أن نشهد استهدافا للمدنيين والمنظومة الصحية في غزة.

وأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذي يعد أكبر مستشفيات في تلك المنطقة، وكان يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أجبر المرضى والمصابين والكوادر الطبية والطواقم الصحفية على إخلاء المستشفى بالقوة، بالتزامن مع إطلاق القذائف والرصاص تجاهه.

وأضافت، أن "كمال عدوان" هو الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة، ويقدم الخدمة الطبية للمواطنين، قبل أن يقوم بإحراقه، حيث أتت النيران على أقسام: العمليات والمختبر والإسعاف والطوارئ والاستقبال.