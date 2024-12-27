نائب محافظ الأقصر: تقدم ورقي الأمم يُقاس بالاهتمام بفئة ذوى الهمم.. صور

أكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، أن معيار ومقياس تقدم ورقى الأمم يقاس بالاهتمام بفئة ذوى الهمم، مضيفًا أن مصر تعد من أبرز الدول التى اهتمت اهتمام بالغ بذوي الهمم، وذلك على هامش مشاركته في الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتم الاحتفال به في شهر ديسمبر من كل عام .

نائب محافظ الأقصر

وأعرب نائب محافظ الأقصر، عن خالص امتنانه بالمشاركة فى هذه الاحتفالية التي أقامتها إحدى المؤسسسات بديوان عام محافظة الأقصر.

كما أبلغهم تحيات المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، والذى حالت ظروف سفره دون المشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، وتمنى لكافة المشاركين عام ميلادى جديد سعيد وعلى مصرنا الحبيبة، موجها الشكر ـلقائمين على حلم تحدى الإعاقة والتنمية، وكل من يهتم بهذه الفئة من مدرسين وأولياء أمور.

كما وجه الشكر لأسر الأطفال ذوي الهمم وعن عبورهم بهؤلاء الأطفال لبر الأمان وتحديهم للظروف مع ذويهم من هؤلاء الملائكة الصغار فى عمل خالص لوجه الله.

توزيع ٧ كراسى كهربائية و١٤ كرسى متحرك و ١٤ مكتبة برايل لفصول النور على ذوي الهمم بالأقصر

وجرى خلال الاحتفالية، توزيع ٧ كراسى كهربائية و١٤ كرسى متحرك و ١٤ مكتبة برايل لفصول النور، وشملت الاحتفالية تقديم فقرات استعراضية راقصة من مدارس ضعاف السمع والأطفال ذوى الهمم، كما ألقت طفلة من فاقدى البصر قصيدة، وكذا قامت احدي أمهات الأطفال بإلقاء كلمة نيابة عن كل أمهات الأطفال ذوى الهمم عبرت خلالها عن كيفية الحياة والتعايش مع هؤلاء الأطفال وكيف نحول المحنة إلى منحة.

وحضر الاحتفالية، كلا من محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، وهالة حسن رئيس مجلس أمناء حلم تحدى الإعاقة والتنمية، وأحمد علاء نائب رئيس مجلس الأمناء ومصطفى الناظر مدير مكتب الأقصر، وتامر جرجس امين الصندوق، ورجال الدين الاسلامى والمسيحي وممثلى المجتمع المدني.

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احتفالية ذوي الهمم (8)

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احتفالية ذوي الهمم (14)

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