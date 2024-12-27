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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون

يحيى سريع
يحيى سريع
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أعلنت حركة أنصار الله “الحوثيين” اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن جوريون قرب تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، وذلك غداة الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة، وتوعدوا بتوسيع بنك الأهداف في إسرائيل، والرد على التصعيد بتصعيد مماثل.

وفي بيان عبر التلفزيون، قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم نفذت عملية وصفها بالنوعية استهدفت مطار بن جوريون في يافا بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2″، مؤكدا أن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه على الرغم من التكتم الإسرائيلي.

كما أعلن سريع عن استهداف موقع حيوي في يافا بطائرة مسيّرة.

وأضاف المتحدث العسكري "نمتلك القدرات لتوسيع بنكِ الأهدافِ في فلسطين المحتلة ليشمل المزيد من المنشآت الحيوية التابعة للعدو".

الحوثيين مطار بن جوريون تل أبيب إسرائيل يافا