وزير الخارجية: مصر تقدم كل أشكال الدعم لتشاد في مكافحة الإرهاب

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إنّ مصر لديها خبرة متراكمة في مجال مكافحة الإرهاب وقدمت نموذجا يحتذى به في العالم في مكافحة الإرهاب وتفكيك البنية التحتية للمنظمات الإرهابية، وهناك خبرات كبيرة في مجالات التدريب وبناء القدرات والمؤسسات والأكاديميات التابعة لوزارة الدفاع والداخلية.

وأضاف عبد العاطي في لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش زيارته دولة تشاد: «ونحن الآن نفتحها بكل ترحاب لأشقائنا من تشاد، من قوات الأمن والجيش التشادي لتوفير التدريب لهم وبناء القدرات وتعزيزها في مجال مكافحة الإرهاب».

وتابع وزير الخارجية: «هناك أيضا، مركز القاهرة الدولي للتدريب على حل المنازعات بالطرق السلمية وإعادة دمج القوات ولدينا دورة كبيرة لهذا المركز الآن في العاصمة التشادية وأشارك في افتتاحها مع وزير الخارجية التشادي، ولا ننسى دور المؤسسات الدينية المعتدلة في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف في تقديم الدعم للأشقاء في تشاد من خلال تدريب الأئمة وتوجد أكبر بعثة للأزهر بالخارج في تشاد لنشر قيم الإسلام الوسطي والتسامح والتعايش بين الجميع بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون».