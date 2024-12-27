متحدث الصحة في غزة: إسرائيل حكمت على المرضى والمصابين في غزة بالموت الحتمي

قال خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنّ المرضى المتواجدون في شمال قطاع غزة وضعهم مأساوي وبعضهم فارق الحياة، مشددًا، على أن هناك أكثر من ألف شهيد في صفوف الكوادر الطبية بقطاع غزة، وأضاف دقران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، أنّ ما يجري في كمال عدوان وصمة عار على جبين الإنسانية ويعكس فشل المنظمات الدولية في حماية المستشفيات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: «ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية ونناشد الصليب الأحمر بالتدخل العاجل»، وواصل المتحدث باسم وزارة الصحة: «المرضى المتواجدون في شمال قطاع غزة وضعهم مأساوي وبعضهم فارق الحياة، ولا نعلم مصير الكوادر الطبية في كمال عدوان وعلى رأسهم مدير المستشفى د. حسام أبو صفية».

وواصل، أنّ الوضع في مستشفى كمال عدوان غزة تجاوز جميع الخطوط الحمراء في الأنظمة والقوانين الدولية، لافتًا، إلى أنّ الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية في قطاع غزة بشكل يومي، وأتم، بأن الاحتلال دمر 140 سيارة إسعاف ومعظم مستشفيات قطاع غزة، لافتًا، إلى أن إسرائيل حكمت على جميع المرضى والمصابين في قطاع غزة بالموت الحتمي.