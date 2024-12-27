وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية يزور المتحف الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، أحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد رفيع المستوى المرافق له بحضور السفير علي عبدي اوراي سفير جمهورية الصومال بالقاهرة، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الصومالي إلى مصر.

وقد قام الوفد خلال هذه الزيارة بجولة بالمتحف تضمنت الساحة الخارجية حيث المسلة المعلقة، والبهو الرئيسي حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة التي تضم 12 قاعة عرض تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة بموضوعاتها المختلفة والتي تشمل الفترة من بداية الأسرات وانتهاءً بالعصر اليوناني الروماني.

وفي ختام الجولة، أعرب الوفد عن إعجابهم بالمتحف وما يضمه من أقسام، وروعة ما يتضمنه سيناريو العرض المتحفي من آثار ومقتنيات رائعة.

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