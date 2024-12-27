رئيس "بياضية الأقصر" يعلن تخصيص قطعة أرض فضاء لإقامة سوق اليوم الواحد

نفذ الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة لتنظيم سوق اليوم الواحد بالمركز، والمقام على امتداد شارع الذهبي بمدينة البياضية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لتقنين أوضاع الأسواق العشوائية، وتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والأجتماعي لتلك الأسواق.

سوق اليوم الواحد

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة سوق اليوم الواحد في البياضية

وأشار رئيس مركز البياضية، إلى وجود أرض فضاء تعود ملكيتها للدولة ومجاورة لهذا السوق، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإستغلالها لإقامة سوق اليوم الواحد اعتبارا من الأسبوع القادم، والذي تقرر إقامته يوم الأربعاء من كل أسبوع، للحفاظ على المظهر الحضارى وخدمة أهالي هذه المنطقة والقضاء على الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على البيئة، مثل تراكم النفايات أو إشغال الطرق العامة.

وأوضح حسين، أن تلك الإجراءات تأتي ضوء توجهات الدولة بتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين عبر توفير حلول مستدامة، بالإضافة إلى تنظيم الحركة المرورية والتجارية وحماية حقوق الباعة والمستهلكين على حدٍ سواء، مع الحد من التأثيرات السلبية للأسواق العشوائية على البيئة والمظهر الحضاري.

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