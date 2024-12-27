الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٢٧ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٠ وحتى ٢٦ ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

واستقبل عقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الاردني، والبروفيسور ابراهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعدد من قيادات وزارتي الزراعة بمصر والأردن؛ لتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

فيما ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة، كما أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنفيات وزير الزراعة الأردني والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جولة داخل محافظة البحيرة، حيث تم زيارة مصنع النوبارية للسكر، وكذلك تفقد إحدى محطات ومزارع تصدير الموالح.

وبحث وزير الزراعة، والدكتور نصر الدين العبيد المدير التنفيذي لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، سبل التعاون المشترك، كما التقى فاروق، و"دومينيك جوه"، سفير سنغافورة بالقاهرة، تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال الزراعة.

وخلال هذا الأسبوع أيضا تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" والتي يتم تنفيذها في محافظة المنيا، كما حضر وزير الزراعة، حوارا مفتوحا عقدته مجلة الشباب بمؤسسة الأهرام، لشباب الخريجين وطلبة كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

كما قدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة إلى الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات المركز والباحثين والعاملين فيه لحصول المركز على المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا طبقا للتصنيف الأسباني الدولي.

واستقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور أحمد فهيم مدير أبحاث الدراسات العليا بجامعة برونيل في لندن بالمملكة المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك، كما واصل خبراء مركز البحوث الزراعية تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال أنشطة إرشادية متنوعة ومكثفة فى جميع مجالات الإنتاج الزراعي وفى مختلف المحافظات، حيث تم خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2024 تنفيذ نحو ( 1640) نشاط إرشادى متنوع.

وشهد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، القافلة الزراعية الارشادية المتكاملة التي أطلقها قطاع الإرشاد الزراعي ، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتورة حنان عبد اللطيف مدير مديرية الزراعة بالسويس، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة منافذ متحركة تشمل ٢٥ سيارة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية المختلفة، الى محافظة أسيوط، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من ديسمبر الحالى، حيث تم إصدار 1109 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية.

بينما افتتح الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ورشة العمل للحد من استخدام وتداول والاسعاف حول حبة الغلة في الدقهلية كأحد الأدوار التوعوية التي تتبناها لجنة مبيدات الآفات بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، كما وقع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بروتوكول تعاون مع جنمعية هيا لتحسين وتطوير وتصدير المحاصيل البستانية.

فيما عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا حول طرق وتقنيات تحليل متبقيات المبيدات فى الأغذية، لمتدربين من دولة ليبيا، كذلك تم عقد ورشة عمل تحت عنوان "أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد " المنظم بمعرفة المعمل بالتعاون مع كروب لايف –مصر- بمحافظة البحيرة، كذلك تم ختام البرنامج التدريبي الإقليمي حول طرق وتقنيات تقدير الملوثات العضوية الثابتة فى الأغذية والبيئة، لمتدربين من دولة الكاميرون بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع حوالي 7000 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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