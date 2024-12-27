"التنمية المحلية * أسبوع" نشرة الحصاد من 20 وحتي 26 ديسمبر 2024

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 116 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 20 وحتى الخميس 26 ديسمبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الجمعة 20 ديسمبر*

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أكبر حركة تغيرات في تاريخ المحليات والتي تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية، وأعلنت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تتضمن تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد، وتعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة جديد على مستوي 24 محافظة.

*السبت 21 ديسمبر*

أصدرت الدكتورة منال عوض، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.

كما أعلنت وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ21 من الخطة التدريبية للعام الحالي 2024/2025 لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، حيث يشهد نشاطًا مكثفًا في تنفيذ 4 برامج تدريبية مهمة للارتقاء والنهوض بالعاملين بالإدارة المحلية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية من شركاء التنمية لرفع كفاءة الكوادر البشرية بمختلف القطاعات والإدارات بالمحليات.

*الأحد 22 ديسمبر*

شاركت الدكتورة منال عوض في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الصحة والسكان لإطلاق الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع المتغيرات المناخية (٢٠٢٤ -٢٠٣٠) التي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما شهدت وزيرة التنمية المحلية، احتفال وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لإحياء الذكرى الـ٧٦ لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والذي أقيم في قصر التحرير بالقاهرة.

*الاثنين 23 ديسمبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي إجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس من مقر وزارة التنمية المحلية مع السادة المحافظين، وذلك لمناقشة آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية خاصة مؤسستي الأورمان ومصر الخير فيما يتعلق برفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية بمراكز وقرى المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وعقدت الدكتورة منال عوض اجتماعا، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية .

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة خطط تطوير قطاع السياحة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص السياحي.

*الثلاثاء 24 ديسمبر*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، 59 طالب وطالبة من طلاب مدرسة فيلوباتير المصرية بكندا وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدرسة فيلوباتير هي أول مدرسة تأسست بأيدى الجالية المصرية فى أمريكا الشمالية منذ حوالي 25 عاماً، وتخدم أبناء المصريين وعدد من الجاليات العربية في كندا.

شاركت وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

*الأربعاء 25 ديسمبر*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الخامس والعشرون برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة .

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطن السيناوى على أرض الفيروز والتي من شأنها تحقق تنمية شاملة و مستدامة.

*الخميس 26 ديسمبر*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة الجيزة .

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعرضت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس المحافظين جهود رفع كفاءة 123 ألف منزل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات سياحية وشملت الأراضي المقترحة 186 قطعة في 20 محافظة.

كما شاركت زيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.