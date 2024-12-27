بـ2.6 مليون جنيه.. افتتاح مسجد زاوية الناوية بعد تجديده ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ببا في افتتاح مسجد زاوية الناوية بعد إحلاله وتجديده "،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وقد افتتح محمد بكري رئيس الوحدة المحلية اليوم، مسجد "الحاج على" بقرية زاوية الناوية بعد إحلاله وتجديده، على مساحة إجمالية 280 متر مربع وبتكلفة 2 مليون و670 ألف جنيه، ضمن خطة الوزارة.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، وذلك في حضور: وليد كامل نائب رئيس مركز ببا، الشيخ سيد نورمدير إدارة أوقاف ببا، ورئيس قرية هلية وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.