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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تعلن عن مواقع لجان الفتوى للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي أهمية الدور الذي يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر الشريف على أرض الواقع من خلال التواصل الفعال مع الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم إضافة إلى لجان الفتوى المنتشرة في مراكز ومدن واحياء المحافظة.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة بالتعاون مع منطقة وعظ الجيزة على استمرار تواصل وعاظ وواعظات الأزهر بشكل فعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة.

وجاء ذلك خلال اطلاع محافظ الجيزة علي جهود منطقة وعظ الجيزة برئاسة الشيخ أحمد علي النادي وخطط العمل الخاصه بها.

وأشار مدير منطقة وعظ الجيزة علي تخصيص عدد من المواقع خاصة بلجان الفتوي التابعة لمنطقة الوعظ لاستقبال المواطنين والرد علي استفساراتهم وهي كالآتي:

لجنه بشارع محمد طلعت باشا - العجوزة مسجد الرشد.

لجنة بإدارة تفتيش أطفيح مدخل أطفيح الجنوبي الطريق السريع.

لجنة في معهد التحرير النموذجي بشارع الطيار فكري بحي إمبابة.

لجنه بمعهد البراجيل الثانوي بنين خلف مصنع المكرونة بمركز أوسيم.

لجنه بجوار معهد الفتيات بجانب مصنع الملابس بجنوب الجيزة.

لجنة الشيخ زايد بمعهد الشيخ زايد الاعدادي الثانوي بجوار قسم الشرطة.

لجنة خلف قسم شرطة الصف الإدارة الأزهرية لمركز الصف.

لجنة بمعهد العياط الابتدائي بجوار مسجد عمر فوده بمركز العياط.

لجنة بمعهد كرداسة الثانوي بنين بطريق بني مجدول.

لجنة بمعهد صلاح أبو إسماعيل بنين بقرية بهرمس بمركز منشأة القناطر.

لجنة بمسجد عثمان معن في مدخل شركة الغاز الوراق الدور الثالث.

لجنة بمعهد السادس من أكتوبر - الحي السادس.

وتقوم اللجان بالرد على المواطنين فيما  يتعلق بالقضايا المجتمعية والفكرية التي تمس الجمهور بمختلف فئاته الفكرية والعمرية.

محافظة الجيزة تعلن عن مواقع لجان الفتوي محافظة الجيزة وعظ الجيزة للرد علي استفسارات وتساؤلات المواطنين أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأزهر الشريف