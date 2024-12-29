مفاجأة.. الأهلي يجبر "معلول" على الرحيل

دخلت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي في صدام مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب المغربي يحيى عطية الله، لاعب الفريق المعار من نادي سوتشى الروسى لنهاية الموسم.

ويرغب كولر في تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله والاستمرار مع الأهلي خلال الفترة المقبلة في ظل تألق اللاعب مع الفريق والذي وصل إلى مرحلة كبيرة من التجانس مع الفريق.

وفي ظل صعوبة التعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الأيسر إلى جانب غموض موقف التونسي على معلول العائد من الإصابة وعدم حسم موقف قيده في قائمة الفريق إلى جانب تقدم معلول في السن وعدم القدرة على تحمل ضغط المباريات في حال الاستقرار على قيده في يناير المقبل.

وطلب مارسيل كولر من إدارة الأهلي سرعة تفعيل بند شراء يحيي عطية الله لضمان استمرار اللاعب، في الوقت الذي رفضت فيه لجنة التخطيط للكرة برئاسة مختار مختار فكرة تفعيل بند شراء اللاعب المغربي خاصة وأنه سيكلف النادي مبلغ مليون دولار بالإضافة للراتب الذي يحصل عليه اللاعب والذي يقترب من مليون دولار سنويا أيضا.

ويرى مارسيل كولر أن استمرار عطية الله أصبح أمرا مهما بالنسبة للفريق خاصة أن الموسم الحالي هو الأخير للتونسي على معلول مع الأهلي حتى في حال قيده بالقائمة في يناير خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس الأهلي بشكل قوي عدم قيد على معلول في قائمة الفريق في يناير ومنحه فرصة تحديد مصيره سواء الاعتزال وتولى منصب في النادي أو الرحيل في الميركاتو الشتوي خاصة أن عقد اللاعب الجديد يتم تفعيله رسميا في ظل رفع اسمه من قائمة الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن محمد رمضان المدير الرياضي سيعقد جلسة مع علي معلول خلال الفترة المقبلة لمعرفة موقفه بناء على التقرير الطبي بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيليس.

وأضاف المصدر، أن هناك اتجاها داخل الأهلي لعدم قيد على معلول في يناير المقبل ومنحه حرية تحديد مصيره خاصة أنه أحد كباتن الفريق، ولكن النادي وضع خطة للنزول بمعدل الأعمار كما أن اللاعب تخطى سن الـ34 عاما.

في المقابل؛ يجري مسئولو النادي الأهلي محاولة أخيرة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لفسخ عقد اللاعب بالتراضي خلال الميركاتو الصيفي من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، خاصة أن بيرسي تاو ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وكان تاو رفض فكرة فسخ العقد بالتراضي وطلب الحصول على قيمة عقده حتى نهاية الموسم، وهو الأمر الذي يرفضه الأهلي وطلب من اللاعب الرحيل مجانا.

من ناحية أخرى؛ يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري والمقرر لها مساء غدا ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز.