الكرملين يستنكر رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس في البحر المتوسط

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الجمعة/، رفض سفينة نرويجية إنقاذ البحارة الروس في البحر المتوسط، بأنه "حالة شائنة وموقف يستحق الإدانة الكاملة". وقال بيسكوف - في تصريح صحفي أذاعته وكالة الأنباء "سبوتنك" الروسية - "عدم تقديم المساعدة حقًا لمن هم في محنة في البحر؛ مخالف لجميع القوانين البحرية؛ وهذا موقف شائن ويستحق الإدانة الكاملة".

وأفادت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورون لوجستيكس" - التي تمتلك سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور" - بأن بحارة إسبان قاموا بإنقاذ طاقم السفينة الروسية، التي كانت تغرق في البحر الأبيض المتوسط، بعد رفض سفينة نرويجية تقديم المساعدة.

وصرحت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورونلوجستيكس" باقتراب سفينتي إنقاذ إسبانيتين من السفينة الروسية، واقتربت إحداهما وهي "سالفامار دراجو"، من قارب النجاة وانتشلت أفراد الطاقم الموجودين على متنه ونقلتهم إلى ميناء قرطاجنة "إسبانيا"، حيث قامت بقطر قارب النجاة وإيواء الطاقم في فندق محلي.

وذكرت شركة "أوبورون لوجستيكس"، أنه في الوقت نفسه، كانت هناك سفينة قريبة ترفع العلم النرويجي "أوسلو كارير 3"، لكن عندما اقترب منها قارب النجاة، رفضت قبول صعود البحارة الروس على متنها، بحجة وجود نوع من الحظر.

يذكر أن السفينة الروسية "أورسا مايور" هي سفينة شحن بنيت في عام 2009، وأبحرت تحت العلم الروسي من سانت بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك وغرقت في البحر المتوسط، في 23 ديسمبر الجاري.

