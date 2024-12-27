روسيا تطلق كاسحة جليد عسكرية لتعزيز قوتها في القطب الشمالي

أعلن القائد العام لسلاح البحرية الروسي الأدميرال ألكسندر مويسيف، اليوم / الجمعة /، أن روسيا أنزلت إلى المياه ثاني سفينة عسكرية كاسحة للجليد، تم تطويرها في إطار المشروع "23550".

وأكد مويسيف، خلال الاحتفالية التي نظمت بمناسبة إنزال السفينة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - أن هذه السفن ستشكل أساسا لمجموعات السفن العسكرية الروسية، التي ستعمل في مناطق القطب الشمالي.

وأوضح أن "السفن التي يتم تطويرها، في إطار هذا المشروع، ستعزز بشكل كبير القدرات القتالية للأسطول الشمالي الروسي، وستسهم في تعزيز الوجود الروسي في المناطق البعيدة في أقصى الشمال، وهو ما سيعكس قوتها الثابتة في حماية مصالحها الوطنية في المحيطات العالمية".