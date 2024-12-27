تساقط الأمطار على أغلب أنحاء الإسكندرية مع زيادة الاحساس بالبرودة الشديدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل عن استمرار نشاط الرياح علي معظم الأنحاء حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30:40 كم/س وتزداد سرعة هباتها تؤدي الي إثارة الأتربة ومزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

كما توجد فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية خاصة المناطق القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، وتبقي الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا.

وشهدت الإسكندرية منذ قليل تساقط للأمطار الخفيفة إلى متوسطة، على بعض الأحياء تزامنًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 ديسمبر، والتي سجلت 13 درجة مئوية، والاحساس المستمر بالبرودة.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حالة الطوارئ تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والتي يشهد تقلبات مختلفة، واستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار.

وانتشرت سيارات رفع المياه والبدلات، مع وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة، تزامنًا مع وقف الإجازات وبدل الراحة، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وبيارات، ومحطات الرفع.