محافظ الشرقية يثمن مجهودات لجنة ذوي الهمم بالديوان العام خلال عام

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الجهد المبذول من لجنة ذوى الهمم بالديوان العام خلال عام 2024 الجاري، لتنظيم فعاليات ترفيهية لقادرون بإختلاف ودورات تدريبية وورش توعوية للمتعاملين مع ذوى القدرات الخاصة بمراكز المدن ومديريات الخدمات.

أكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيماناً بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة ، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وإنحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، لإعداد مجتمع دامج، خالي من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم.

ومن جانبه أوضح السيد أحمد الغندور رئيس لجنة ذوي الهمم بالديوان العام أنه خلال عام 2024 قامت اللجنة بتنظيم يوم ترفيهي لـ20 طالبا وطالبة من ضعاف السمع والصم بمدرسة الأمل بمركز أبوحماد بمكتبة مصر العامة بالزقازيق بمناسبة يوم الأصم العربي ،وتم دعوة 30 موظفا من مسئولي وحدات ذوى الهمم بـ (مراكز المدن - الوحدات المحلية - المراكز التكنولوجية - مديريات الخدمات ) للتدريب على لغة الإشارة.

وتم تنظيم يوم ترفيهي لذوى القدرات بالمنطقة الأثرية بتل بسطا للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وبالتنسيق مع إدارة السياحة بالديوان العام، تم مشاركة متحدى الإعاقة من منتجي الحرف والمشغولات اليدوية في معرضي يوم الشرقية بـ (بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية - شارع الجلاء بمدينة الزقازيق).

كما تم تنظيم 4 دورات تدريبية خلال شهر أكتوبر الماضي لتدريب 360 موظفا من مختلف مراكز المحافظة على من ديوان عام محافظة الشرقية والمراكز والمدن والأحياء التابعة ومديريات الخدمات وشركة الكهرباء وذلك بـ (مكتبة مصر العامة بالزقازيق - مركز التنمية الشبابية بلبيس- مركز التنمية الشبابية أبو كبير - مركز التنمية الشبابية بفاقوس) على أساسيات لغة الإشارة والإرشاد الأسرى والتثقيف الصحي لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع و ذوى الهمم والمساندة النفسية لمتحدي الإعاقة.

وجرى تنظيم دورة تدريبية ل 250 طالبا من المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بكفر صقر على أساسيات لغة الإشارة.

وتنفيذ ورشة توعية لتدريب 220 من الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين بمديريات (التربية والتعليم - الشئون الصحية - الشباب والرياضة - العمل) على التكامل الحسي و الإرشاد الأسري وحماية الطفل وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

كما تم تنفيذ ورشة توعية لـ240 من الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين بمديريات (التربية والتعليم - الشئون الصحية - الشباب والرياضة - العمل) على القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة لحماية ذوى الإحتياجات الخاصة والدمج التعليمي و أساليب التعامل مع ذوي الهمم وحماية الطفل وذلك خلال شهر ديسمبر الجارى.

وتنظيم رحلتين شهرياً لطلبة مدارس التربية الخاصة لزيارة مكتبة مصر العامة ومتحف أثار تل بسطا، وتقوم المحافظة بتوفير وسيلة نقل آمنه للطلاب.