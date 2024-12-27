بابا الفاتيكان يحتفل بعيد الميلاد بأحد أخطر السجون في العالم

كسر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، التقاليد مرة أخرى، وقرر الاحتفال بقداس عيد الميلاد هذا العام، في أحد الأماكن التي توصف بأنها من أخطر الأماكن في العالم.

وقرر البابا فرانسيس الاحتفال بقداس عيد الميلاد، في سجن ريبيبيا في روما حيث بدأ البابا فرانسيس يوبيل عام 2025، وهو الحدث الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية كل 25 عامًا، بأحداث تسعى إلى تعزيز الإيمان والتضامن بين المؤمنين.

هذا القرار جاء في إطار رسالته التي تهدف إلى التركيز على السلام والمصالحة في مناطق النزاع.

ويسعى البابا فرانسيس، المعروف بمواقفه الإنسانية، دائمًا إلى دعم الأقل حظًا وتعزيز قيم التسامح والرحمة.

إن افتتاح الباب المقدس في كاتدرائية القديس بطرس يمثل انفتاح لعالم مليان أمان.