ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بمركز للحضانات ببني سويف

قدمت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير ادارة العلاج الحر بالمديرية، بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة اهناسيا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

انتحال صفة طبيب يدير مركز للحضانات ببني سويف

وأوضحت وكيلة الوزارة في تقريرها أن الحملة قامت بالمرور علي مراكز طبية خاصة بمركز اهناسيا ، وتضمنت المرور على مركزي حضانات وتبين في أحدهما وجود طبيب وتمريض غير حاصل علي ترخيص مزاولة المهنة ووجود سلبيات مكافحة عدوى جسيمة وتم عمل محضر إثبات حالة ، بجانب المرور علي مركز للجراحة العامة وتبين وجود سلبيات مكافحة عدوى جسيمة وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن طبقا للقانون 51 لسنه 1981و المعدل بالقانون 153 لسنه 2004، وذلك بمشاركة أعضاء الحملة : د.كريم محمد ، د.لبني محمد ، د. سوزان عطية ، د. ناردين عبد الحاكم مساعدي مدير اداره العلاج الحر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.