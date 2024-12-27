رئيس أساقفة القسطنطينية روما الجديدة والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول في لقاء مع رئيس تركيا

التقى رئيس أساقفة القسطنطينية روما الجديدة والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول بناء على طلب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة.

وطرح البطريرك المسكوني برثلماوس موضوع أوضاع المسيحيين في سوريا وطلب من الرئيس ودعاه إلى ممارسة كل نفوذه هناك لحماية حياة وسلامة المسيحيين وجميع الأقليات في سوريا، مشيراً أيضاً إلى العلاقات التاريخية الوثيقة بين البطريركية المسكونية وبطريركية أنطاكية العريقة.

كما شكر البطريرك الرئيس على الأمر الذي أصدره بإعادة فتح مدرسة خالكي اللاهوتية المدرسة التاريخية التي كان درس واخرج منها بطاركة وأساقفة واكليروس من العالم الارثوذكسي والتي اقفلها الرئيس التركي اتاتورك وتمنى تسريع الإجراءات ذات الصلة.

ووعد الرئيس بمساعدته دون تحفظ.