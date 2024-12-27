البريد المصري يطرح حساب توفير جديد بعائد شهري 14% لتعزيز الادخار الشخصي

كشف البريد المصري عن إطلاق حساب التوفير الجديد "سوبر توفير"، الذي يوفر عائدًا سنويًا بنسبة 14% يُضاف شهريًا، وذلك ضمن خطته لتعزيز مفهوم الادخار وتلبية تطلعات العملاء الباحثين عن استثمار آمن ومرن لأموالهم.

الحساب الجديد يمنح العملاء العديد من المزايا أبرزها العائد الشهري المنتظم، الذي يتيح لهم الاستفادة من استثماراتهم بشكل دوري.

كما يوفر الحساب إمكانية الحصول على بطاقة خصم مباشر مرتبطة بالحساب، مع اشتراك مجاني في خدمة الصوت التفاعلي (IVR) التي تُسهل إدارة الحسابات عن بُعد.

شروط فتح حساب سوبر توفير

يمكن فتح حساب "سوبر توفير" بمبلغ يبدأ من 300 جنيه فقط، مع احتساب العائد عند بلوغ الرصيد 100 ألف جنيه.

كما يسمح الحساب للأسر بفتح حسابات لأبنائهم القُصّر، بهدف تعليم الأطفال أهمية الادخار في عمر مبكر، مما يعكس التزام البريد المصري بتقديم حلول مبتكرة تخدم جميع فئات المجتمع.

تجربة مصرفية شاملة

وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الحساب الجديد يأتي استجابة لمتطلبات السوق المتزايدة، مشيرة إلى أن البريد المصري يسعى لتقديم خدمات مالية متطورة تشمل حسابات التوفير، الحسابات الجارية، والخدمات غير المصرفية الأخرى، بما يعزز مكانته كمزود رئيسي للحلول المالية في مصر.

وأضافت أن "سوبر توفير" يعكس رؤية البريد المصري في تطوير منتجات مالية تتسم بالابتكار والاستدامة، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة العملاء وتوسيع نطاق خدمات البريد المالية.

الوصول السهل للعملاء

مع توفر أكثر من 4600 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، أصبح فتح حساب "سوبر توفير" أكثر سهولة، ما يتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة بسهولة تامة.