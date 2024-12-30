حصاد 2024| البابا تواضروس بين الإنجازات الروحية والأنشطة الاجتماعية.. مشاركة قوية في الحياة الوطنية والدينية

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قيادته الروحية والتربوية لملايين الأقباط حول العالم، حيث تميز هذا العام بتنوع الفعاليات والأنشطة التي قام بها، والتي انعكست على الأوضاع الاجتماعية والدينية للمجتمع القبطي.

ومن أبرز الإنجازات كانت المشاركة في الحوارات المسكونية، وتدعيم الوحدة الوطنية، وتعزيز دور الكنيسة في مجالات التعليم والصحة والخدمة الاجتماعيةىلا.

تجلت شخصية البابا تواضروس الثاني، كرمزٍ للقيادة الروحية والحكمة في الكنيسة القبطية، ومنذ توليه منصبه في عام 2012، استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز دور الكنيسة في المجتمعين المصري والعالمي.

ومع اقتراب نهاية عام 2024، نسلط الضوء على "حصاد البابا تواضروس" كفرصة للتركيز على الإنجازات والأنشطة التي قام بها، وكيف أثرت هذه الجهود على حياة الأقباط والمجتمع بشكل عام.

خلال هذا العام، واجهت الكنيسة تحديات عديدة، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، ومع ذلك، كان البابا تواضروس دائمًا في صدارة الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، من خلال الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التسامح والمحبة، حيث كان لديه "رؤية واضحة" تهدف إلى تعزيز الوحدة والتفاهم بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، مما جعل من الكنيسة مركزًا مهمًا للتواصلين الاجتماعي والديني.

ففي الجانب الروحي، واصل البابا تواضروس تنظيم العديد من الصلوات والاحتفالات الدينية، التي تهدف إلى تعزيز الإيمان بين أبناء الكنيسة، وقد شهدت هذه الفعاليات مشاركة واسعة من الأقباط، حيث تمثل فرصة لهم للتعبير عن إيمانهم وتعزيز روابطهم الروحية.

كما قام بتطوير برامج تعليمية ودينية تهدف إلى تثقيف الشباب وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات الروحية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يتوانَ البابا تواضروس عن المشاركة في القضايا الاجتماعية الملحة، حيث أطلق العديد من المبادرات التي تستهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال مشاريع التنمية المستدامة ودعم الأسر الفقيرة.

وقد أظهر البابا تواضروس التزامه العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القيم الإنسانية، كما كان له دور بارز في دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية والبناء، مما يبرز أهمية التعاون بين الكنيسة والدولة.

كما واصل جهوده في تعزيز الحوار بين الأديان، حيث شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية التي تجمع بين قادة الأديان المختلفة، وتعكس هذه المبادرات رؤيته لتجسيد قيم التعايش السلمي والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

في الختام، يمكن القول إن حصاد البابا تواضروس لعام 2024 يعكس جهودًا حثيثة نحو تعزيز الروحانية والوحدة والتعايش السلمي، ومن خلال قيادته الحكيمة، استطاع أن يكون نموذجًا يحتذى به خاصةً أن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذا العام تجسد رؤية البابا تواضروس في بناء مستقبل أفضل للكنيسة وللمجتمع، مما يجعل هذا الحصاد نقطة انطلاق نحو مزيد من الإنجازات في السنوات القادمة.

8 لقاءات في مناسبات وطنية

في السياق ذاته، شهدت الكنيسة القبطية في عام 2024 العديد من الخطوات المهمة تحت قيادة البابا تواضروس الثاني، حيث استمرت جهوده لتعزيز العلاقات مع الدولة والمشاركة الفاعلة في الحياة الوطنية.

حافظ البابا تواضروس الثاني على علاقة قوية ومستمرة مع الدولة المصرية، حيث كان له حضور لافت في العديد من الفعاليات الوطنية، مما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه الكنيسة في دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.

وفي إحصائية جديدة، تم تسجيل 8 لقاءات رسمية للبابا تواضروس الثاني في مناسبات وطنية خلال عام 2024، أبرزها:

الاحتفال بعيد الشرطة الـ72. المشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف". حضور حفل إفطار القوات المسلحة. المشاركة في حفل أكاديمية الشرطة. حضور احتفالات نصر أكتوبر. المشاركة في احتفالية المرأة المصرية. حضور مراسم حلف الرئيس السيسي اليمين. المشاركة في ذكرى "تحرير سيناء".

وتؤكد هذه المشاركة المتواصلة على التزام البابا تواضروس الثاني بدعم قضايا الوطن والمشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية الكبرى.

تكريمات قداسة البابا لعام 2024

حصل البابا تواضروس الثاني على الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال مشاركة قداسته في مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي" الذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو للثقافة والعلوم.

المقالات الافتتاحية لمجلة الكرازة

نُشرت 25 مقالة افتتاحية في مجلة الكرازة، تناولت قضايا دينية واجتماعية مهمة، مما ساهم في نشر الوعي بين الأقباط وتعزيز الفكر القبطي.

عظات الأربعاء

استمرت عظات الأربعاء في جذب الآلاف من الأقباط، حيث تم تنظيم 33 عظة خلال العام، شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ متوسط الحضور 3000 شخص تقريبا في كل عظة.

وقد تم بث هذه العظات عبر وسائل الإعلام المختلفة وتبث عبر القنوات المسيحية القبطية الأرثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”، مما زاد من تأثيرها.



حوارات صحفية وإعلامية

تم إجراء 9 لقاءات مع البابا خلال عام 2024.

برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على التليفزيون المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد وتم تصويره من المقر البابوي بالقاهرة 7 يناير 2024. شفاء مريض بيت حسدا في عظة الأحد لقداسة البابا تواضروس الثاني على قناة ON أبريل 14/ 2024. برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القنوات الأولى والنيل للأخبار والفضائية المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد مايو 5/ 2024 أجرت الإعلامية قصواء الخلالي مداخلة هاتفية، مساء الأحد في سياق برنامجها “في المساء مع قصواء” على فضائية CBC بمناسبة عيد القيامة المجيد 5 مايو 2024. قداسة البابا تواضروس الثاني في حوار في برنامج “الشاهد” على “إكسترا نيوز مع الإعلامي محمد الباز” يونيو 4/ 2024. قداسة البابا تواضروس الثاني يلتقي مع شباب ذوي القدرات الخاصة في برنامج شباب حكايةيونيو 15/ 2024. قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل ويحاور ﺟوي روﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﺗواب ﺑطﻠﺔ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺷطرﻧﺞ وأﺳرﺗﮭﺎ على قناة ctv يونيو 30/ 2024. قداسة البابا تواضروس الثاني يوجه رسالة لمبادرة “بداية” الرئاسية للتنمية البشرية سبتمبر 8/ 2024. أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بتصريحات إذاعية لبرنامج “اليومين دول” مع الإذاعي كمال ماضي عبر موجات “نغم FM” ، راديو النيل، وذلك بمناسبة العيد الثاني عشر لتجليس قداسته على كرسي القديس مار مرقس الرسول. نوفمبر 18/ 2024.

إصداراته الجديدة

أصدر البابا تواضروس 4 كتب جديدة حول الروحانية القبطية، بالإضافة إلى مجموعة عظات تم تجميعها في كتاب واحد لسفر الرؤيا ، مما يعكس جهوده في نشر الفكر القبطي.. وهي:

“الأسقف والكاهن.. مفاهيم رعوية” كتاب جديد لقداسة البابا تواضروس الثاني. “الروحانية” كتاب جديد لقداسة البابا تواضروس الثاني. “سفر الرؤيا”.. سلسلة تأملات كتابية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني. كتاب “كنت فتي والآن…” تأملات الحكمة في مزمور 37 ..

تدشين الكنائس

دشن قداسته 11 من الكنائس القديمة والجديدة بعد خضوعها لعمليات الترميم والتجديد في عام 2024

وكانت الكنائس التي تم تدشينها بيد قداسة البابا، كالآتي:

كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب - حلمية الزيتون (13 يناير 2024).

كنيسة السيدة العذراء مريم - أرض الجولف مصر الجديدة (24 فبراير 2024).

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الكائنة داخل كنيسة أبو سيفين - حدائق القبة ( 2 مارس 2024).

كنيسة العذراء مريم - مدينة الرحاب القاهرة الجديدة (11 مايو 2024).

كنيسة الأنبا أبرام بدير السيدة العذراء وأبو سفين - العزب بالفيوم (10 يونيو 2024).

كنيسة أبو سفين - منطقة امبروزو الإسكندرية (31 يوليو 2024).

كنيسة العذراء مريم والأنبا ونس - منطقة الدخيلة الإسكندرية (10 أغسطس 2024).

كنيسة العذراء مريم والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس - حي المجد العبور الجديدة (22 أغسطس 2024).

كنيسة القديسة رفقة وأولادها - الصالحية الجديدة الشرقية (21 سبتمبر 2024).

كنيسة العذراء مريم بعد ترميمها - حي الفجالة القاهرة (6 أكتوبر 2024).

كنيسة العذراء مريم بعد تجديدها - مسرة شبرا (2 نوفمبر 2024).

اللقاءات الرسمية

إجمالاً، التقى البابا بـ 8 لقاءات رسمية من مختلف دول العالم خلال العام ، حيث تمت مناقشة سبل التعاون والدعم المتبادل، والقضايا التي تتعلق بمستقبل الكنيسة والأقباط.

لقاء رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط. استقبال رئيس وزراء أرمينيا. لقاء ممثلى الكنائس الأرثوذكسية حول العالم. احتفالية اليوبيل الذهبى لمجلس كنائس الشرق الأوسط. استقبال رئيس ألمانيا الاتحادية. استقبال رئيس صربيا. استقبال قرينة رئيس كولومبيا. استقبال رئيس إستونيا.

زيارات داخلية:

زيارة إيبارشية الفيوم وأديرها.

نياحة آباء:

الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

استشهاد 3 رهبان بدير مرقس الرسول بجنوب أفريقيا: وهم الراهب القمص تكلا الصموئيلي، الراهب مينا آفا ماركوس، الراهب يسطس آفا ماركوس.

رسامة راهبات:

تمت رسامة 22 راهبة خلال عام 2024، مما يعكس نمو الحياة الرهبانية في الكنيسة، ودعم دور المرأة في المجتمع القبطي.

15 راهبة لدير الأمير تادرس الشطبي.

7 راهبات جدد لدير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعلية.

الميرون المقدس

تم الاحتفال بصنع إعداد زيت الميرون وزيت الغاليلاون يومي الإثنين والثلاثاء ١٢ و١٣ مارس 2024، أول وثاني أيام الصوم الكبير، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك للمرة الـ ٤١ في تاريخ الكنيسة والرابعة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني.

حيث تم إنتاج 100 لتر من الميرون، تم توزيعها على الكنائس في مصر وخارجها، مما يعكس تقاليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مشاركته في الاحتفالات الدينية

شارك البابا في جميع الاحتفالات الدينية الكبرى، بما في ذلك عيد الميلاد وعيد القيامة، حيث كانت هذه الاحتفالات محط أنظار العالم، مما يدل على نشاطه في الحياة الروحية للكنيسة.



ابرز الأنشطة في مجال التعليم

تخريج 4 دفعات من إعداد القادة بالأسكندرية

تخريج أول دفعة من الدبلوم العالى وهى دفعة 2024 من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

تكريم خريجى 7 دفعات من الكلية الأكليريكية بطنطا.

تخريج دفعتين من معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى.

تخريج دفعة معهد المشورة بمدينة السلام.

مواقفه من القضايا الاجتماعية والسياسية

كان له دور بارز في التعبير عن مواقف الكنيسة من القضايا الاجتماعية، وخاصة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) إلى خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية.

التي تهدف إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.

وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة .

الإنجازات

زيادة عدد الأبرشيات في الخارج.

تعزيز دور الشباب في الكنيسة من خلال برامج تدريبية جديدة.

تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمحتاجين.

ويُظهر حصاد البابا تواضروس الثاني لعام 2024 التزامه العميق بخدمة الكنيسة والمجتمع، مستمرًا في تعزيز الروح الوطنية والحوار بين الأديان، مما يجعل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رائدة في المشهدين الديني والاجتماعي في مصر.