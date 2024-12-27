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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

على هامش ماراثون زايد الخيري.. وزير الرياضة وسفيرة الإمارات يتفقدان عددا من أنشطة الوزارة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومريم الكعبي سفير دولة الإمارات في مصر، وضيوف ماراثون زايد الخيري، مجموعة من الأنشطة والفعاليات المُقامة علي هامش الماراثون.


شملت الجولة زيارة لأنشطة وزارة الشباب والرياضة المختلفة من تنمية رياضية وتمكين الشباب وتنمية الشباب وتنمية النشء ومراكز الشباب، بالإضافة إلي فعاليات وأنشطة اتحاد "وورك ستريت أوت"، واتحاد الألعاب الترفيهية.


الوزير والسفيرة أشادا بالتنظيم المميز للأنشطة وبجهود الشباب في دعم المبادرات الرياضية والترفيهية التي تجمع بين الرياضة والعمل الإنساني، ما يعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات في مختلف المجالات.


شهد الماراثون إقبالاً كبيراً من قرابة أكثر من 50 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار، لمسافة 10 كلم للمحترفين والهواة، و4 كلم لأصحاب الهمم.


ويُخصص العائد من الماراثون لصالح مستشفي 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري، بمجموع جوائز 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى "200" تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

ماراثون زايد الخيري وزير الرياضة سفيرة الامارات اتحاد ستريت وورك أوت اتحاد الألعاب الترفيهية