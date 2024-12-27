وزير الخارجية: متفائل للغاية بمستقبل العلاقات بين مصر وتشاد

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنّ هناك طموحا كبيرا في دفع العلاقات بين مصر وتشاد في كل المجالات، كما أجرت الشركات المصرية اليوم لقاءات مهمة بحضور وزير البنية التحتية التشادي، بالإضافة إلى وزراء قطاعيين مثل وزارة الاتصالات ووزارة الصحة.

وأضاف عبد العاطي في لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش زيارته دولة تشاد: «هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون مع تشاد، ولدينا مدينة الدواء المصرية، ويتم الحديث عن دخول الدواء المصري السوق التشادي، فهو مشهور بأنه رخيص الثمن وعالي الجودة".

وتابع وزير الخارجية: «أنا متفائل للغاية بمستقبل العلاقات بين مصر وتشاد، وسوف تكون هناك لجنة مشتركة يرأسها وزيرا خارجية البلدين وعضوية الوزراء الفنيين من البلدين ستجتمع في القاهرة بشهر مارس القادم لمراجعة المشروعات والعمل على تنفيذها، وثمة أفكار مبتكرة لمعالجة التمويل، مثل الصفقات المتكافئة، وغيرها من الأفكار لتوفير خطوط لتمويل وتنفيذ هذه المشروعات».