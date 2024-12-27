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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يهدد باعتقال مدير مستشفى كمال عدوان بشمال غزة

الطبيب حسام أبو
الطبيب حسام أبو صفية
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هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية بالاعتقال، كما نقله المركز الفلسطينى للاعلام .

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،  أن الاحتلال هدد بإعدام المرضي والكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان.

و أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذي يعد أكبر مستشفيات في تلك المنطقة، وكان يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة. 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن  قوات الاحتلال أجبر المرضى والمصابين والكوادر الطبية والطواقم الصحفية على إخلاء المستشفى بالقوة، بالتزامن مع إطلاق القذائف والرصاص تجاهه.

وأضافت، أن "كمال عدوان" هو الوحيد الذي يعمل في شمال قطاع غزة، ويقدم الخدمة الطبية للمواطنين، قبل أن يقوم بإحراقه، حيث أتت النيران على أقسام: العمليات والمختبر والإسعاف والطوارئ والاستقبال.

الاحتلال الإسرائيلي حسام أبو صفية مستشفى كمال عدوان غزة